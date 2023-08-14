Stat: 11 Nisan
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Ndiaye, Abdullah Aydın, Cumali Bişi (Dk. 69 Adem Eren Kabak), Muhammet Arslantaş, Thill (Dk. 88 Hüseyin Erkan), Mehmet Yiğit, Toure (Dk. 70 Mato), Semih Karadeniz, Mert Çapar (Dk. 59 Barış Ekincier), Barış Gök
Altay: Eren Karataş, İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Özgür Özkaya (Dk. 78 Ali Kızılkuyu), Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam (Dk. 89 Murat Uluç), Zeki Yıldırım, Deniz Kadah (Dk. 64 Arda Gezer), Caner Baycan (Dk. 64 Onur Efe), Tolga Ünlü (Dk. 63 Sefa Özdemir), Paixao
Goller: Dk. 6 Muhammet Arslantaş (Penaltıdan) ve Dk. 57 Abdullah Aydın (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 62 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Yiğit, Dk. 72 Muhammet Arslantaş (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 66 Paixao (Altay)
ŞANLIURFA (AA) - Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın son maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, konuk ettiği Altay'ı 2-1 yendi.