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        Şanlıurfaspor-Altay maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 23:54
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        Şanlıurfaspor-Altay maçının ardından
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        ŞANLIURFA (AA) - Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 yenen Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Efe İnanç, "Yeni olduğumuz bu ligde iyi yerlere gelme hedefimiz var, bunun için ilk adımı attık." dedi.

        İnanç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige galibiyetle başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Galibiyeti sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören teknik direktörleri Zafer Turan'a armağan ettiklerini belirten İnanç, "Çok sıcak bir hava, çok zor şartlar altında oyuncular mücadele etti, gerçekten oynaması zor bir maçtı. Maça iyi başladık, genel anlamda iyi şeyler oldu. Bazen oyundan düştüğümüz anlar oldu. Altay da saygı duyduğumuz bir takım. Belki transfer yapamadılar bu sene ancak çok tecrübeli oyunculara sahipler, ne oynadıklarını biliyorlar. Beraber oynamanın avantajını kullandılar. Yeni olduğumuz bu ligde iyi yerlere gelme hedefimiz var, bunun için ilk adımı attık." değerlendirmesinde bulundu.

        Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü ise ligin ilk maçını deplasmanda oynamanın dezavantajını yaşadıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın başında yedikleri ilk golün morallerini bozduğunu vurgulayan Üzümcü, "Maça gol yiyerek, psikolojik olarak biraz kötü etkilenerek başladık. Arkasından rakibe cevap vermeye çalıştık, gol de bulduk ancak mağlup olmaktan kurtulamadık. Ligin daha başı, bundan dolayı önümüzdeki hafta bunu telafi etmek için uğraşacağız." diye konuştu.

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