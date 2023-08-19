Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürdü

ŞANLIURFA (AA) - Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiledi.

Termometrelerin 45 derece ölçüldüğü kentte, yöre insanı tarihi Balıklıgöl çevresinde ve diğer alanlardaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan bazı çocukların ise süs havuzlarında, bazı vatandaşların da su ile serinlediği görüldü.

Bu arada bazı park ve caddelerin sıcaklıklar nedeniyle sakin olduğu dikkati çekti.

Vatandaşlardan Mahmut Perşeh, havaların bu sene çok sıcak olduğu belirterek, gidecek bir yerleri olmadığı için Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştıklarını söyledi.