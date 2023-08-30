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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 00:38 Güncelleme: 30.08.2023 - 00:44
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kale Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

        Silahın kullanıldığı kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler Yılmaz Güzen (19) ve Ömer Işık'a (25) isabet etti.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayati tehlikesi devam eden Güzen ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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