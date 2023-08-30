Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıl dönümüne erişmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Makineli tüfeklere karşı kılıcın, zorbalığa karşı vatan aşkının galip geldiği bu muharebenin her türlü imkansızlığa rağmen Türk milletinin kesin zaferiyle sonuçlandığını ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde kazanılan zaferin yıl dönümünü kutlarken, ecdadımızın bizlere emanet bıraktığı kadim değerleri daha yüceltmek ve ülkemizi her alanda daha müreffeh yarınlara ulaştırmak için durmaksızın çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz için “Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.” demiştir. Bizler de böyle aziz bir milletin evladı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu onurun bizlere yüklediği azim ve istikrarla, ülkemiz ve milletimiz için çabalamaktan asla vazgeçmeyeceğimizi belirtiyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere; bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Büyük Taarruzla başlayarak şanlı bir zafere dönüşen 30 Ağustos Zafer Bayramının önemine işaret etti.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletin her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandırdığını aktaran Beyazgül, şöyle devam etti:

"30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk Milleti'nin neleri başarabileceğinin apaçık ispatı olmuştur. Büyük Zafer ile bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bu mukaddes zaferin üzerinden tam yüz bir yıl geçti. Bizler ecdadımızdan miras kalan Büyük Taarruz ruhunu gönüllerimizde ve zihinlerimizde yaşatmaya devam ederken, yeni nesillerin de bu ruhla yetişmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı zaferimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ordumuzun tüm neferlerini ve cephe gerisinde onlardan destek ve dualarını esirgemeyen tüm ecdadımızı minnetle, şükranla yad ediyorum."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle andığını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yazmacı, "Milletimiz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle Anadolu topraklarına, vatan, istiklal, hürriyet, birlik ve beraberlik mührünü vurmuştur. Bu zafer, 'Ya istiklal ya izmihlal' seçeceğiyle karşılaşan bir milletin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır." ifadelerini kullandı.