Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:07 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

        Kent kırsalında yaralın haldeki peçeli baykuşu gören bir vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, peçeli baykuşu alarak tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

        Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Şanlıurfa'da Türk bayrağı dağıtıldı
        Şanlıurfa'da Türk bayrağı dağıtıldı
        Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
        Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
        Şanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topraklar Fırat'ın suyuyla buluştu
        Şanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topraklar Fırat'ın suyuyla buluştu
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası