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        Şanlıurfa Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 23:14 Güncelleme: 30.08.2023 - 23:14
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        Şanlıurfa Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Bir otelde düzenlenen resepsiyonda Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

        Resepsiyonda konuşan Vali Şıldak, Şanlıurfa'da yeni göreve başlamanın heyecanını ve gururunu yaşadığını söyledi.

        Tüm kurumlarla birlikte Şanlıurfa'nın refahı, huzuru, gelişimi ve mutluluğu için çok çalışacaklarını ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

        "Çok çalışacağız, buna ihtiyacımız var. Çalışırken birliğimizi, beraberliğimizi asla göz ardı etmeyeceğiz. Ben yaptım değil, biz yaptık diyeceğiz, biz yapalım diyeceğiz. Ortak akılla, ortak şuurla ve birbirimizi adeta kenetlenerek sevgiyle, saygıyla, hoşgörü iklimiyle kucaklaşarak bütün insanlarımızı kapsayan bir genişlikle devletimizin onuruna yakışır bir görev yürütmeye çalışacağız. Bu vesileyle hepinizin duasına ihtiyacımız var. Tekrar sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor, bayramınızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun."

        Daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için hazırlanan pasta kesildi.

        Resepsiyona, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile Cevahir Asuman Yazmacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

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