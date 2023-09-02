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        Şanlıurfa'da 1 ayda 86 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:23
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        Şanlıurfa'da 1 ayda 86 düzensiz göçmen yakalandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da son 1 ayda 86 düzensiz göçmen yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce ağustos ayında düzenlenen 7 farklı operasyonda 86 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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