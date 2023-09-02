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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 17:56 Güncelleme: 02.09.2023 - 17:56
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk, hayatını kaybetti.

        Tarlabaşı Mahallesi'nde sulama kanalına giren Suriye uyruklu Zekeriya Cined (10), akıntıya kapılıp suya battı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

        Kanalda arama yapan ekipler, suda boğulduğu anlaşılan çocuğun cesedini olay yerine 4 kilometre uzaklıktaki Ozanlar Mahallesi mevkiinde buldu.

        Sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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