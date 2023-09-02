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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan judo antrenörü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:15 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:15
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan judo antrenörü yaralandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve judo antrenörü Mücahid Delioğlu yaralandı.

        İlçenin Bahçelievler Mahallesi'ne gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun da oğlu olan Mücahid Delioğlu'na silahlı saldırıda bulundu.

        Ayağından yaralanan Delioğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı Delioğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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