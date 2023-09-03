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        GÜNCELEME - Şanlıurfa'da mısır tarlasında ele geçirilen 160 bin kök Hint keneviri imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:15
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        GÜNCELEME - Şanlıurfa'da mısır tarlasında ele geçirilen 160 bin kök Hint keneviri imha edildi
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde mısır tarlasında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan tarla sahibi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, yaptığı kontrollerde Suriye sınırına 500 metre mesafedeki bir mısır tarlasında Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

        Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 160 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Tarla sahibini gözaltına alan ekipler, kenevirleri imha etti.

        Gözaltına alınan tarla sahibi S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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