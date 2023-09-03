Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Güneydoğu'nun turizm merkezi Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu'nun turizm merkezi Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu'nun önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da ziyaretçiler, hafta sonu tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etme imkanı buldu.

        Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, derinliği 3-5 metre civarındaki Balıklıgöl'ü ziyaret edenler, balıklara yem attı, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

        Tarihi alanı gezen turistler Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü mağarayı da ziyaret edip dua okudu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Dronlu denetimde mısır tarlasına ekili 160 bin kök Hint keneviri ele geçiri...
        Dronlu denetimde mısır tarlasına ekili 160 bin kök Hint keneviri ele geçiri...
        GÜNCELEME - Şanlıurfa'da mısır tarlasında ele geçirilen 160 bin kök Hint ke...
        GÜNCELEME - Şanlıurfa'da mısır tarlasında ele geçirilen 160 bin kök Hint ke...
        Şanlıurfa'da mısır tarlasında ele geçirilen 160 bin kök Hint keneviri imha...
        Şanlıurfa'da mısır tarlasında ele geçirilen 160 bin kök Hint keneviri imha...
        AK Parti İl Başkanının oğlu, tabancayla ayağından yaralandı
        AK Parti İl Başkanının oğlu, tabancayla ayağından yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan judo antrenörü yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan judo antrenörü yaralandı
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren Zekeriyya, boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren Zekeriyya, boğuldu