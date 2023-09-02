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        Şanlıurfa'da judo antrenörünün silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:15 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:15
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        Şanlıurfa'da judo antrenörünün silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve judo antrenörü Mücahid Delioğlu'nun silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bahçelievler Mahallesi'nde AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu ve judo antrenörü Mücahid Delioğlu'nun silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı, olayda kullanılan silaha ve araca el koydu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu ve Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu, dün Bahçelievler Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

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