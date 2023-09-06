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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:25
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmalarda tespit edilen 2 şüpheli araç kent girişinde durduruldu.

        Araçlarda yapılan aramalarda, 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

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