Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 06.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:25
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmalarda tespit edilen 2 şüpheli araç kent girişinde durduruldu.
Araçlarda yapılan aramalarda, 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.