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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:13
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde 115 gram eroin, 23 gram metamfetamin, 354 gram esrar, 29 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

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