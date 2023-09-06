Şanlıurfa'dan kısa kısa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve gençler için konservatuvar kabul sınavı düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlik konservatuvarı 2023-2024 güz dönemi sınavı başvuruları başladı.

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde faaliyetlerini sürdüren çocuk ve gençlik konservatuvarında başvuru sonucunda sınavı kazanan öğrenciler, yarı zamanlı olarak hafta sonu ses eğitimi, çalgı eğitimi, piyano eğitimi ve nota okuma eğitimi alacak.

Çocuk konservatuvarı sınavına ilkokul 2,3,4. sınıflar, gençlik konservatuvarı sınavına ortaokul 5,6,7, ve 8. sınıflar başvurabilecek.

-Haliliye Belediyesi'nin yaz spor okulları sona erdi

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yaz döneminde gençlik merkezleri, spor salonları ve millet evlerinde çocuklara yönelik kurslar düzenlendi.

Yüzme, basketbol, voleybol, tekvando, judo, bilek güreşi, futbol gibi farklı branşlarda açılan kurslarda çocuklar hem spor yaptı hem de gönüllerince eğlendi.

Yaz spor okullarında 6 bin 129 çocuk eğitim alırken, eğitim yılının yaklaşmasından dolayı kurslar sona erdi.