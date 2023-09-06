Şanlıurfa'da hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hırsızlık suçundan aranan hükümlü tutuklandı.
Giriş: 06.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:51
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce yapılan çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin Kızılburç Mahallesinde saklandığını tespit etti.
Ekiplerce yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.