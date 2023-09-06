Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 2 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK/YPG ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce bu kapsamda Suriye'nin birçok bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG üyesi 1 şüpheli, Viranşehir ilçesinde yakalandı.
FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ise Eyyübiye ilçesinde ekiplerce gözaltına alındı.