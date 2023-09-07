Şanlıurfa'da TOKİ projeleri değerlendirildi Şanlıurfa Valiliğince kentte devam eden TOKİ projeleriyle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Hasan Şıldak başkanlığından gerçekleştirilen toplantıda, proje alanları, alt ve üst yapı ile ilgili eksiklikler ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda TOKİ tarafından yapımına başlanan deprem konutlarının vatandaşlara zamanında teslim edilebilmesi için her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

Toplantıya vali yardımcıları Erinç Demir ve Ahmet Fatih Sungur, TOKİ Şube Müdürü Kayhan Aksoy, ŞUSKİ Genel Müdürü Sait Güllüoğlu, Karayolları Bölge Müdürü Savaş Bayındır, AFAD Müdürü Ufuk Şelal Ergeldi ve TOKİ görevlileriyle kurum temsilcileri katıldı.