Şanlıurfalı kadınlar eski ev eşyalarını ekonomiye kazandırıyor

Hanımlar Konağı'nda açılan kursa katılan 16 kadın kursiyer, temin ettikleri eski ahşap eşyaların geri dönüşümünü sağlayarak "Sıfır Atık" projesine de destek veriyor.

Kadın kursiyerler, kurs sayesinde bir meslek edinmenin yanında evlerinde kullanılmayan eski eşyaları da yenileyerek ekonomiye kazandırıyor.

- Aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar

Kurs eğitmeni Fatma Zehra Çadırcı, AA muhabirine, Hanımlar Konağı'nda yaklaşık 4 ay önce açılan kursta 16 kadın kursiyere mesleğin inceliklerini öğretmeye çalıştığını söyledi.

Haftada 2 gün eğitim verdiklerini anlatan Çadırcı, şöyle konuştu:

"Kursiyerler bu işi mesleki olarak yapabileceği donanıma da sahip olmuş oluyor. Burada yaptıkları ürünleri satıp aile bütçesine katkıda bulunuyorlar veya kızlarının çeyizlerini tamamlamış oluyorlar. Bir yere hediye götürecekleri zaman ürünlerini dışarıdan satın almak yerine burada yeniledikleri eski bir ürünü hediye olarak götürmüş oluyorlar. Kursiyerlerimiz bütün bir evin mobilyasını kendileri dekore edecek seviyeye gelmiş oluyorlar. Hanımlar evlerindeki mobilyaları yenilemek için, mevcut mobilyalarına yeniden hayat kazandırmak için ve meslek edinmek için kurslarımıza katılıyor. Buradan aldıkları eğitimlerle sosyal medyada sayfa açıp yaptıkları ürünlerin satışını yapıyorlar. Sıfırdan tekniklerimizi öğrenerek bütün bilgileri öğrenmiş oluyorlar, mesleki yeterlilik kazanmış oluyorlar. İsterlerse de bu yeni nesil boyalarla fayanslardan tutun, tezgahlardan duvarlara kadar, mobilyalara kadar, yatak odası mutfak ve diğer banyo dolabı gibi bütün mobilyaları ya evlerinde kendileri dönüştürebiliyorlar veya bunu dışarıdan iş olarak arkadaşlarının, tanıdıklarının, yabancıların, mobilyalarını geri dönüştürüp aile ekonomisine de katkı sağlamış oluyorlar."

- "Kadınlar isterse yapamayacağı hiçbir şey yok"

Kursiyerlerden Ayten Taş ise yaklaşık 4 ay önce başladığı kurs sayesinde evindeki ürünleri yenilemeye başladığını söyledi.

Kurs sayesinde eski mobilyalarını yenileme imkanı bulduğunu ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Yenisini almaktansa eskiyi getirip yeniye dönüştürmeyi, istediğimiz renge dönüştürmeyi çok seviyoruz. Bu işi meslek olarak da yapabiliyoruz. Kendimize sayfalar da açtık, satabiliyoruz da. Onun için çok güzel. Biz ev gezmesine gittiğimiz zaman aile bütçesine uygun güzel tepsiler alıp burada boyayarak hediye olarak götürebiliyoruz. Evimdeki koltukların renginden sıkılmıştım mesela onları buraya getirdim ve istediğim renge boyadım, sehpaları da ona uyarladım ve orada bir okuma köşesi yaptım, çok güzel oldu. Her gelen de çok beğeniyor. Çok güzel tepkiler alıyorum. Kadınlar isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. 'Keşke biz de boyayabilsek' diyorlar. Ben de burayı öneriyorum. Gelin siz de başlayın. Çok kısa sürede öğrenebilecekleri bir meslek."