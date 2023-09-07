Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 17 ruhsatsız tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler kent merkezinde bir eve düzenlediği operasyonda 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ele geçirdi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Sulama kanalından ceset çıkartıldı; darp izleri tespit edildi
        Sulama kanalından ceset çıkartıldı; darp izleri tespit edildi
        Şanlıurfalı kadınlar eski ev eşyalarını ekonomiye kazandırıyor
        Şanlıurfalı kadınlar eski ev eşyalarını ekonomiye kazandırıyor
        Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu
        Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu
        Şanlıurfa'da TOKİ projeleri değerlendirildi
        Şanlıurfa'da TOKİ projeleri değerlendirildi
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı