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        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı, 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:57
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        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı, 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 53 ABY 505 plakalı minibüs, Suruç-Akçakale kara yolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        Kazada, araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

        Minibüsteki tarım işçilerinin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.

        Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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