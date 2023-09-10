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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı, 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:57
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı, 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Kasap yönetimindeki 53 ABY 505 plakalı minibüs, Suruç-Akçakale kara yolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        Kazada, araçtaki Fethiye Kasap (35), Bahar Akkuş (20) ve Ayşe Özçakır (23) yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

        Minibüsteki tarım işçilerinin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.

        Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Yaralılardan 3'ünün daha hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin, olay yerinde incelemede bulundu, kazaya ilişkin bilgi aldı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise kazaya ilişkin, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Akçakale ilçemizde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün trafik kazası yapması sonucunda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 17 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımızın hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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