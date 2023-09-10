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        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 22:47 Güncelleme: 10.09.2023 - 23:00
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        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 kişi yaralandı
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        Büyük Kazanlı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kavgada yaralanan Şeyhmus (42), Mehmet Nedim (46), Mustafa (56), Hamdullah (44) ve Sinan K. (68) ile Sinan S. (25) sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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