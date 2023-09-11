Şanlıurfa'da lise öğrencileri uzaktan kontrollü bomba imha robotu üretti

Teknoloji Bölümü öğrencileri, okulun Elektrik Elektronik öğretmeni Ömer Topak danışmanlığında yaklaşık 1 yıl önce "Uzaktan Kontrollü Bomba İmha Robotu" projesi hazırladı.

Proje kapsamında tasarlanan ve laboratuvar aşamasını başarıyla geçen robot, farklı alanlarda da test edildi.

Cep telefonu, tablet ve bilgisayarla da kumanda edilebilen prototip robotun elde ettiği olay yeri görüntüsü kontrol merkezine aktarılıyor.

Arazi şartlarına uygun 4x4 tasarlanan robot, şüpheli paketin içerisinde bomba olmasını tespit etmesi halinde paketi yerleştirdiği fünyeyle patlatıyor.

Hazırladıkları robotla yarışmalara katılmaya hazırlanan öğrenciler, ürettikleri bomba imha robotun patentini almak için başvuruda bulundu.

- Farklı senaryolarda, farklı çalışma alanlarında testlerimiz yapıldı"

Elektrik Elektronik Mühendisi Ömer Toprak, AA muhabirine AR-GE çalışmalarıyla öğrencilere teknoloji sevdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tasarladıkları bomba imha robotunu kendi imkanlarıyla yaptıklarını anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hazırladığımız projelerle TEKNOFEST gibi yarışmalara katılmaya hazırlanıyoruz. Kendi imkanlarımızla yaptığımız bomba imha robotumuzu büyük emeklerle yaptık. Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından robotumuzun her türlü arazi şartlarına uygun çalışması için onu 4x4 tasarladık. Farklı senaryolarda farklı çalışma alanlarında test yaptık. Robotumuz iyi durumda. Şüpheli paketler insanlar için tehlikeli olabiliyor. İnsanların güvenliğini ve canlarının tehlikeye düşmemesi için onu tasarladık. Robotumuz pakete yaklaşıp görüntülü analiz yaptıktan sonra görüntüler yer istasyonuna aktarıyor. Durum inceledikten sonra şüpheli pakete nasıl müdahale edileceğine karar veriyoruz. Yaptığımız incelemenin ardından paketi güvenli bir şekilde açıyor ya da imha ediyoruz."

Projede görev alan 10. sınıf öğrencisi Salih Avat da okulda teknoloji adına çeşitli robotlar, mini uçak ve 3D yazıcı alanında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Teknolojiyi çok sevdiğini ifade eden Avat, "Teknoloji dersi hem eğlenceli hem çok zor. Arkadaşlarımızla teknolojiye takip ediyoruz. Yakın bir zamanda arkadaşlarımızla kendi imkanlarımızla bomba imha robotu geliştirdik. Yaptığımız robot şüpheli paketli kontrol ediyor. Gerektiği zaman paketi imha ederek insanların hayatlarını kurtarıyor. Bu bizim için çok önemli. Robotumuzu daha da geliştirmeyi planlıyoruz."dedi.

- Patent başvurusu yapılacak

Okul Müdürü Mustafa Kızmaz ise 4 yıl önce eğitime başladıkları okulda teknoloji alanında başarılı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin çok güzel çalışmalar yaptıklarına işaret eden Kızmaz, "Robotumuz tamamıyla öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından ve kendi imkanlarıyla yapıldı. Robotun yazılımını dahi kendimiz yaptık. Robotumuzun patentini almak için başvurularımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.