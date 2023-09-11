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        Urfa Kalesi ziyarete açılıyor

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin üst kısmında yer alan tarihi Urfa Kalesi'nin 5 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:24
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        Urfa Kalesi ziyarete açılıyor
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        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şıldak yenileme ve kazı çalışmalarının devam ettiği tarihi Urfa Kalesi’nde incelemelerde bulundu.

        Urfa Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülriz Kozbe ile görüşen Şıldak, burada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        İncelemelerinin ardından açıklama yapan Şıldak, şunları kaydetti:

        "Kalenin büyüleyici atmosferi aslında kazı çalışmalarının ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu gösteriyor. Biz burada çevrede yapılan çalışmaları da gördük. Büyükşehir Belediyemizin de kalenin hemen yamaçlarında, hem şehir tarafında hem de diğer istikamette devam ettirdiği ve biten çalışmaları var. Çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanları şehre güzellik katmış. Burada şunu yapmak istiyoruz; Valilik desteğini de artırarak, burada yapacağımız koordinasyonla ilgili tüm kurumlarımızı, yerelde kale kazısına daha büyük destekler sağlamaları için yönlendireceğiz. Biz de Valilik olarak bütçe ayıracağız, işçi desteği sağlayacağız. Hocamızın verdiği bilgilendirmelerle çalışmaların bir an önce hız kazanması, ilimizin turizmine katkı sağlaması noktasında gayret göstereceğiz. Kalemiz 5 yıldır ziyarete kapalı. Kalemizi kısa süre içerisinde tedbirleri de alarak vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız."

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