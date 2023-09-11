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        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:48
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        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
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        Mahmut G. (43) idaresindeki 61 AK 589 plakalı otomobil, Siverek-Bakmaç yolu 19. kilometresinde Hakan K. (19) yönetimindeki 63 N 3597 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücülerle araçlardaki Bilal G. (45), Ayşe G. (12), Beyaz G. (6), Mürvet G. (8), Fatma D. (39), Muhammet Cuma C. (18) ve Harun K. (33) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Mürvet G, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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