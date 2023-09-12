Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin güneş enerji santrali faaliyete başladı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan güneş enerji santrali faaliyete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin güneş enerji santrali faaliyete başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü ilçesine bağlı Aşık Mahallesi’ndeki tarıma elverişsiz 200 dönüm arazi üzerinde kurulan 18 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali ile yaklaşık 16 bin 500 hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmaların tamamlandığı santralde incelemede bulundu, teknik ekipten bilgi aldı.

        Beyazgül, GES santralinin faaliyete girdiğini belirtti.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Beyazgül, şunları kaydetti:

        "Bu yatırımın karşılığını artık almaktayız. Hedefimiz tükettiğimiz enerjinin tamamı kadar güneş paneli kurmak ve buradan ödediğimiz aylık 100 milyon lira civarındaki enerji bedellerini karşılayarak bunu da şehrimiz için yatırıma dönüştürmek. Bugüne kadar kuyulardan çektiğimiz su bize çok maliyetli olarak dönüyordu. Yine arıtma tesislerine pompaj ile su gönderiyorduk. Bu hizmetler de bir enerji bedeli istiyor. Şanlıurfa enerji bedeli olarak en fazla enerji bedeli ödeyen şehirlerden biridir. Biz burada bunu avantaja dönüştürüyoruz. Kendi GES’lerimizi ve rüzgargüllerimizi kurarak inşallah enerjimizi tamamen ücretsiz hale getireceğiz. Buradan alacağımız karşılık, mahsuplaşma ile bir enerji bedeli ödemememizi sağlayacak."

        Beyazgül, kentte rüzgar türbini kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Belçika'da geriye düştük!
        Belçika'da geriye düştük!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa'da tarihi olduğu değerlendirilen 4 bin 855 obje ele geçirildi
        Şanlıurfa'da tarihi olduğu değerlendirilen 4 bin 855 obje ele geçirildi
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Viranşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Viranşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Şanlıurfa'da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi