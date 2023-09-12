Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da izinsiz beslenen 4 ceylan koruma altına alındı

        Şanlıurfa'da izinsiz beslendikleri belirlenen 4 ceylan, doğal ortamlarına bırakılmak üzere koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 19:54 Güncelleme: 12.09.2023 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da izinsiz beslenen 4 ceylan koruma altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Organize Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin izinsiz olarak besledikleri ceylanları araçla başka bir yere taşıdığını belirledi.

        Jandarma ekiplerince el konulan 4 ceylan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Ceylanları izinsiz besleyen 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

        Ceylanlar, kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Şişli'de operasyon: 10 gözaltı
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da el freni çekilmeyen otomobil apartmanın bahçesine düştü
        Şanlıurfa'da el freni çekilmeyen otomobil apartmanın bahçesine düştü
        Kayıp olarak aranan çocuğun, sulama kanalında cesedi bulundu
        Kayıp olarak aranan çocuğun, sulama kanalında cesedi bulundu
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin güneş enerji santrali faaliyete başladı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin güneş enerji santrali faaliyete başladı
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa'da tarihi olduğu değerlendirilen 4 bin 855 obje ele geçirildi
        Şanlıurfa'da tarihi olduğu değerlendirilen 4 bin 855 obje ele geçirildi
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı