Şanlıurfa'da izinsiz beslenen 4 ceylan koruma altına alındı
Şanlıurfa'da izinsiz beslendikleri belirlenen 4 ceylan, doğal ortamlarına bırakılmak üzere koruma altına alındı.
Şanlıurfa Organize Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin izinsiz olarak besledikleri ceylanları araçla başka bir yere taşıdığını belirledi.
Jandarma ekiplerince el konulan 4 ceylan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ceylanları izinsiz besleyen 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Ceylanlar, kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.