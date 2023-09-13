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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:07
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Salih Ekinci tarafından karışlanan Vali Şıldak, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ziyarette Vali Şıldak’a, Viranşehir'de yetişen şelengo ikram edildi.

        Başkan Ekinci, ziyaretin sonunda Vali Şıldak’a işlemeli ibrik hediye etti.

        Ziyarette, Şıldak'a Kaymakam Önder Koç eşlik etti.

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