Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:36 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'nin Yolgider Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.

        Belirlenen adreste yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
        Şanlıurfa'da kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da izinsiz beslenen 4 ceylan koruma altına alındı
        Şanlıurfa'da izinsiz beslenen 4 ceylan koruma altına alındı
        Şanlıurfa'da el freni çekilmeyen otomobil apartmanın bahçesine düştü
        Şanlıurfa'da el freni çekilmeyen otomobil apartmanın bahçesine düştü
        Kayıp olarak aranan çocuğun, sulama kanalında cesedi bulundu
        Kayıp olarak aranan çocuğun, sulama kanalında cesedi bulundu
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin güneş enerji santrali faaliyete başladı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin güneş enerji santrali faaliyete başladı