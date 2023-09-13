Şanlıurfa'da kısa kısa Şanlıurfa Valiliği tarafından yeni akademik yılı öncesinde üniversite öğrencileri ve kampüs güvenliği toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak başkanlığından düzenlenen toplantıda, üniversite öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kampüs ve kampüs çevreleri ile üniversite öğrencilerinin sıklıkla kullanabileceği alanlarda alınması gereken önlemler ve gerekli düzenlemeler görüşüldü.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kampüs güvenliği ve alınması gereken tedbirler konusunda sunum gerçekleştirildi.

Öğrencilerin ulaşım ve barınma ihtiyaçlarının da görüşüldüğü toplantıya, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ferit Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile diğer ilgililer katıldı.

- Karaköprü'de 24 derslik ilkokul yapılacak

Karaköprü ilçesinde yapılacak 24 derslikli ilkokul için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği himayelerinde, Karaköprü Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında ilkokul yapımı için protokol hazırlandı.

Hayırsever Avukat Mehmet Altun tarafından Doğukent Mahallesinde yapılacak olan ilkokul yaklaşık 8 bin metrekare alanda inşa edilecek.

Törene Vali Hasan Şıldak, Karaöprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Aras katıldı.