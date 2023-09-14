Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
Şanlıurfa'da ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda merkez ilçe belediye zabıta ekiplerinden oluşan ortak denetim ekibi kuruldu.
Ortak denetim ekibi, merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki iş yerlerinde denetim yaptı.
Ekipler, denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeni etiket yapıştırılıp satıldığını belirledi.
El konulan 300 gıda ürünü geri dönüşüm merkezinde imha edildi.
Ekipler, 1 markete son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem yaptı.