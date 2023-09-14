Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Giriş: 14.09.2023 - 14:27 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:27
Alınan bilgiye göre, Hacı Ömer Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen Ramazan Ç. (60), Yusuf Ç. (21), Ramazan Ç. (55) ile Habip D. (44) yaralandı.
12 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yusuf Ç, Şanlıurfa'ya sevk edildi.