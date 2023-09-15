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        Şanlıurfa'daki bir hastanede alçı kesme motoru olmadığı iddiasına ilişkin açıklama

        Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşımlarında yer alan, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alçı kesme motoru olmadığı" iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:56
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        Şanlıurfa'daki bir hastanede alçı kesme motoru olmadığı iddiasına ilişkin açıklama
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        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik alçı odasında sabah saatlerinde alçı kesme motoru arızalandığından yapılması için teknik servise yönlendirmesi yapılmıştır. Alçı açmaya gelen bir hastanın mağduriyet yaşamaması ve beklememesi için başka bir hastaneye yönlendirmesi yapılmıştır. Kısa süre içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaneye yeni bir alçı kesme motoru tahsis edilmiştir. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve beklememesi için 2 alçı kesme motoru ile hizmet verilmektedir."

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