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        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 2 leylek doğaya bırakıldı

        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan 2 leylek, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:22
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        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 2 leylek doğaya bırakıldı
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        Kırsal bölgede bitkin haldeki 2 leyleği gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Ekiplerce koruma altına alınan leylekler tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

        Merkezde tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 2 leylek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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