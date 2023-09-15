Şanlıurfa'da hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hırsızlık suçundan aranan hükümlü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce yapılan çalışmalarda, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün Koçören Mahallesinde saklandığı tespit edildi.
Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.