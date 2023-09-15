Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hırsızlık suçundan aranan hükümlü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce yapılan çalışmalarda, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün Koçören Mahallesinde saklandığı tespit edildi.

        Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Göbeklitepe´deki 'beton' tartışmasında Schmidt hakkında suç duyurusu açıkla...
        Göbeklitepe´deki 'beton' tartışmasında Schmidt hakkında suç duyurusu açıkla...
        Depremde ağır hasar gören su kulesi, iş makinesiyle 15 saniyede yıkıldı
        Depremde ağır hasar gören su kulesi, iş makinesiyle 15 saniyede yıkıldı
        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 2 leylek doğaya bırakıldı
        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 2 leylek doğaya bırakıldı
        Şanlıurfa'daki bir hastanede alçı kesme motoru olmadığı iddiasına ilişkin a...
        Şanlıurfa'daki bir hastanede alçı kesme motoru olmadığı iddiasına ilişkin a...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfaspor, Jospin Nshimirimana ile anlaştı
        Şanlıurfaspor, Jospin Nshimirimana ile anlaştı