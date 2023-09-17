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        Şanlıurfa'da "Dünya Temizlik Günü" etkinliği düzenlendi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında mesire alanında doğaya atılan atıklar toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:16
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        Şanlıurfa'da "Dünya Temizlik Günü" etkinliği düzenlendi
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında mesire alanında doğaya atılan atıklar toplandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, sivil toplum örgütü üyeleri ve gönüllülerin katılımıyla mesire alanına atılan pet şişe, izmarit, poşet gibi doğada uzun yıllar kalan ve çevreye ciddi zararları olan atıklar toplandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kimsenin doğayı kirletmeye ve yere bir çöp bile atmaya hakkının olmadığını belirtti.

        Çevre temizliği için herkesi duyarlı olmaya davet eden Beyazgül, "Dünya Temizlik Günü'nde verilecek en güzel mesaj, kimsenin yere çöp atma hakkının olmadığı ve çevreyi kirletmemek gerektiğidir. Bunu hem kendimiz hem de gelecek nesillere öğretmemiz lazım diye düşünüyorum. Çevremizi kirletmeyelim, yerden bir şey toplamak zorunda kalmayalım. " dedi.

        Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de gelecek nesillere temiz dünya ve güzel bir gelecek bırakmakla sorumlu olduklarının ifade etti.

        Etkinliğe AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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