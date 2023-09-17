Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Giriş: 17.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:41
Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 60. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 79 ABG 202 plakalı otomobil, 61 AER 146 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.