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        Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:41
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        Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 60. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 79 ABG 202 plakalı otomobil, 61 AER 146 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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