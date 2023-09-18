Kardeşini kurtarmaya çalışırken vücudu yanan Azerbaycanlı çocuğa Şanlıurfa'da doku nakli

MÜSLÜM ETGÜ - Azerbaycan'daki evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kardeşini kurtarmak isterken vücudunun bir kısmı yanan İsmail İsmailzade'ye, hayırseverlerin desteğiyle getirildiği Şanlıurfa'da vücudundan alınan dokular nakledildi.

Yaklaşık 4 ay önce Bakü'deki evlerinde yangın çıkan 10 yaşındaki İsmail İsmailzade'nin, alevlerin içinde kalan kardeşini kurtarmak isterken elleri, boynu, yüzü ve vücudunun bazı bölümlerinde ileri derece yanıklar oluştu.

Azerbaycan'da bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra doku nakli için doktor arayan İsmailzade'nin ailesi, ülkelerine gelen Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHMİMDER) Genel Başkanı Ayşegül Aksu ile tanıştı. Küçük çocuğa, derneğin desteğiyle Şanlıurfa'daki özel bir hastanede doku nakli gerçekleştirildi.

- "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz"

AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, AA muhabirine, hayırseverlerin desteğiyle Şanlıurfa'da onlarca çocuğa doku nakledildiğini söyledi.

Dernek olarak Türkiye'nin her yerine ve dünyanın farklı ülkelerine gitmeye, vücudu yanan çocuklara yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Aksu, şöyle konuştu:

"Geçen hafta dost ve kardeş ülke Azerbaycan'daydık. Orada 22 çocuğumuzun yanık bası giysilerini karşılamak istemiştik. Ancak bir çocuk vardı ki bizi çok derinden etkiledi. İki elinin tüm parmakları, boyun bölgesi, yüzü ve vücudunun bazı yerlerinde ağır derecede yanıkları vardı. Şanlıurfa'da Estetik Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Kadir Calavul hocamız ile görüşmemizde çocuğumuzun tüm parmaklarının açılabileceğini, boyun bölgesinin ve yüzünün düzelebileceğini öğrendik. Çocuğumuzu Şanlıurfa'ya getirerek doku naklini gerçekleştirdik. Bizler çok heyecanlıyız, bir çocuğumuz daha burada şifa buldu. Allah hem doktorlarımızdan hem de derneğin bağışçılarından razı olsun. Çocuğumuz bir kahraman, abiliğin ne olduğunu öğreten kişi. 10 yaşındaki bu çocuk, 5 yaşındaki kardeşini kurtarmak için kendi vücudunu hiçe sayarak kardeşini kurtarmaya çalışıyor. Maalesef kardeşi kurtulamadı, çocuğumuz ise ağır yanık olarak çıkarıldı."

- "Ameliyatı gayet başarılı geçti"

Ameliyatı gerçekleştiren Estetik Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Kadir Calavul da İsmail'in yanık alanlarının çok kötü durumda olduğunu ifade etti.

İsmail'in özellikle boynu ve iki elinin ileri derecede yandığını aktaran Calavul, şunları söyledi:

"Ayşegül Aksu tarafından hastanın resimleri bize gönderildi ve hastayı değerlendirdik. Bu ameliyatı yapacağımıza karar verdik. Ameliyatı gayet iyi ve başarılı geçti. Boynunu ve elindeki parmakların hepsini açtık, serbestleştirdik. Kaslarından ve bacaklarından parça alıp yerleştirdik. Ameliyatımızla ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Yaralarımız güzel bir şekilde iyileşiyor. İnşallah bir hafta içerisinde de taburcu edeceğiz. Bir ay sonra da fizik tedaviyle beraber parmaklarını oynatacak ve boynunu güzel bir şekilde sağa sola çevirip kullanabilecek. Ameliyatlarımızın başarısını gören diğer dernekler de yurt dışındaki hastalara ulaşarak bize yönlendiriliyorlar."

İsmail'in yakını Orhan Samedov da ameliyatın başarılı geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.