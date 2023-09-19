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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde görevli 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:41
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde görevli 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Acil Servis Polikliniği'ne gelen bazı hasta yakınları, buradaki 3 doktorla tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda 3 doktor, hasta yakınlarınca darbedildi.

        Kavga, hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.

        Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        - Vali Şıldak'tan kınama

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum." ifadesini kullandı.

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