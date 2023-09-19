Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Zafer Turan: "Karamsarlığa kapılmıyoruz"

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Zafer Turan, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetine ilişkin, ümitsizliğe gerek olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:06 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Zafer Turan: "Karamsarlığa kapılmıyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Zafer Turan, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetine ilişkin, ümitsizliğe gerek olmadığını belirtti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-yeşilli ekibin teknik direktörü Zafer Turan, 5. hafta maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü karşısında alınan mağlubiyetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Ankara Keçiörengücü maçında istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "Maalesef istediğimiz sonucu alamadan Ankara'dan döndük. 10 maç sonra ilk yenilgimizi almak bizleri de üzdü. Bazı hakem hataları vardı ancak sonuçta mağlup olan taraf biz olduk. Şimdi aramıza katılan mevcut futbolcularımızın da performansını istenilen düzeye çekerek sezonun diğer maçlarına odaklanmalıyız. 12'si ilk yarı, 17'si ikinci yarı olmak üzere önümüzde daha 29 maç var. Karamsarlığa kapılmıyoruz ve hedeflerimize doğru ilerlemek için elimizden geleni yapacağız."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        Buruk'tan Kopenhag ve Zaha sözleri
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        En sıcak en kurak günler
        En sıcak en kurak günler
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        Halka arzlar sağlıklı mı?
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa´da 3 doktoru darbeden 4 şüpheli tutuklandı (2)
        Şanlıurfa´da 3 doktoru darbeden 4 şüpheli tutuklandı (2)
        Şanlıurfa'da "3. Ovacık bağ bozumu ve şire festivali" düzenlenecek
        Şanlıurfa'da "3. Ovacık bağ bozumu ve şire festivali" düzenlenecek
        Şanlıurfa'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Şanlıurfa'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Şanlıurfa´da 3 doktoru darbeden 5 şüpheliye gözaltı
        Şanlıurfa´da 3 doktoru darbeden 5 şüpheliye gözaltı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alın...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alın...