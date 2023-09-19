ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Zafer Turan: "Karamsarlığa kapılmıyoruz"

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Zafer Turan, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetine ilişkin, ümitsizliğe gerek olmadığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-yeşilli ekibin teknik direktörü Zafer Turan, 5. hafta maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü karşısında alınan mağlubiyetle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Keçiörengücü maçında istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Maalesef istediğimiz sonucu alamadan Ankara'dan döndük. 10 maç sonra ilk yenilgimizi almak bizleri de üzdü. Bazı hakem hataları vardı ancak sonuçta mağlup olan taraf biz olduk. Şimdi aramıza katılan mevcut futbolcularımızın da performansını istenilen düzeye çekerek sezonun diğer maçlarına odaklanmalıyız. 12'si ilk yarı, 17'si ikinci yarı olmak üzere önümüzde daha 29 maç var. Karamsarlığa kapılmıyoruz ve hedeflerimize doğru ilerlemek için elimizden geleni yapacağız."