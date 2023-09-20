Şanlıurfa'da Ahilik Haftası törenle kutlandı

Şanlıurfa'da Ahilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şanlıurfa Tarihi Gümrük Hanı'ndaki törende, esnafın dua etmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibince temsili "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, böyle güzel günlerin ve haftaların anlamları bulunduğunu aktardı.

Şıldak, şöyle konuştu:

"Bu haftanın anlamı da Ahilik kültürünün günümüzde de yaşatılması, hayat bulması için hep birlikte gayret göstermemiz gereken, bu prensiplerin düstur olarak kabul edilip, ticari hayatımızın kuralları olarak vazgeçilmez kuralları olarak yaşatılmasıdır. Ahilik Haftası'nın bu anlamı içerisinde yorumlanmasına ve bütün ticaret erbabımızın Şanlıurfa'da kendisini bu ilkelere yaklaştırmak, bu uygulamaları hayatlarına uygulamak, tatbik etmek noktasında gayretli olmalarını temenni ediyoruz. Allah helal kazanç nasip etsin amma velakin bu ilkelere uyarak, bu prensiplere uyarak ilimizin bu konudaki standartlarını el birliğiyle yükseltmeliyiz. Şanlıurfa'yı sadece Türkiye'ye değil, dünyaya açılan bir kültür ve turizm şehri olarak da tanıtmak, buraya ziyaret için gelen misafirlerimizi buradan geldiklerinin çok daha ötesinde beklentilerinin üstünde bir memnuniyetle misafir edip yolcu etmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bütün esnafımıza bol bereketli kazançlar diliyorum."

Konuşmaların ardından başarılı esnaflara protokol üyelerince plaket verildi.

Vali Şıldak ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinin ardından Haşimiye Meydanı'nda yemek dağıtımına katıldı.