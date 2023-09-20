Şanlıurfa'da bamya tarlasına Hint keneviri eken şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 352 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 352 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesmekaya Mahallesi'nde E.K'ye ait bamya tarlasında ekili kenevir olduğunu tespit etti.
Tarlada yapılan aramada, 352 kök Hint keneviri bulundu, E.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.