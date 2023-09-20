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        Şanlıurfa'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Şanlıurfa'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:00
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        Şanlıurfa'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Şanlıurfa'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çalıştay, Vali Hasan Şıldak’ın katılımıyla yapıldı.

        Vali Şıldak, programdaki konuşmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde tüm illerde düzenlenen çalıştayın aile merkezli güzel bir çalışma olduğunu belirtti.

        Anadolu'da ailenin olmazsa olmaz bir değer olduğunu ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

        "Toplumların gelişiminde, değişiminde, dönüşümünde en belirleyici unsurlardan biri aile kavramıdır. Bizim de geleneğimiz, göreneğimiz, inancımız ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimimize bakıldığında Türk toplumunda, Anadolu'da ailenin olmazsa olmaz bir değer olduğunu ve bunun asla yerinin doldurulamayacağını hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Eğer aile zayıflarsa, ailedeki bağlar toplumda değerini yitirirse bu durumda en başta yeni neslin sağlıklı olarak devamı, çocukların topluma kazandırılması, eğitimi, yetiştirilmeleri bütün bu süreçlerde ciddi aksamalar olduğu gibi aile içi şiddetten tutun, değer kayıplarına, ahlaki bozukluklara her tür maneviyat eksiklerine kadar uzayan geniş bir yelpazede kayıplarımız oluyor."

        Çalıştayda, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" konuları ele alınacak.

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