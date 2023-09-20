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        Şanlıurfa'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

        Şanlıurfa'da 3 gün önce kaybolan çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:36
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        Şanlıurfa'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
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        Şanlıurfa'da 3 gün önce kaybolan çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.

        Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Fevzettin Ay, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.

        Ay'a ulaşamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine, arama çalışması başlatıldı.

        Ekipler, Haliliye ilçesi yakınlarındaki sulama kanalında yaptığı aramada, Ay'ın cansız bedenini buldu.

        Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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