Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Suruç ilçesi yakınlarındaki 11 Nisan Mahallesi'nde M.Ç. yönetimindeki 55 LG 074 plakalı otomobil ile Ö.K. idaresindeki 63 TC 343 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.