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        Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:15
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        Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Suruç ilçesi yakınlarındaki 11 Nisan Mahallesi'nde M.Ç. yönetimindeki 55 LG 074 plakalı otomobil ile Ö.K. idaresindeki 63 TC 343 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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