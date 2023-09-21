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        Şanlıurfa'da 19 kilo 450 gram skunk ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 19 kilo 450 gram skunk ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:57
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        Şanlıurfa'da 19 kilo 450 gram skunk ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da 19 kilo 450 gram skunk ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kentte ekiplerce bu çerçevede yapılan operasyonda, 19 kilo 450 gram skunk ele geçirildi.

        Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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