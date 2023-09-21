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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 22:18 Güncelleme: 21.09.2023 - 22:26
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın oynanacağı 11 Nisan Stadyumu'ndaki antrenman, teknik direktör Zafer Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmayla tamamlandı.

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