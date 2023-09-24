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        Şanlıurfa'da fıstık hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da fıstık bahçelerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:15
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        Şanlıurfa'da fıstık hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da fıstık bahçelerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Şanlıurfa ve Gaziantep'teki fıstık hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, B.A. M.Y. ve G.A'nın fıstık hırsızlığı yaptıklarını belirledi.

        Otomobildeki şüpheliler, kontrol noktasında “Dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonrası araçtan inip kaçmaya çalışan zanlılar yakalandı.

        Otomobilde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği, bir çuval fıstık ve bagajda çalıntı olduğu tespit edilen koyun bulundu.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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